الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 01:44 م

3 وفيات جديدة

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الموجز الإعلامي أمس الأحد، حتى ظهر اليوم الإثنين إلى (11) وفاة.

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وبيّــن عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم تسجيل (8) وفيات حتى صباح الإثنين، لافتا أن (3) حالات وفـــاة جديدة ، تم تسجيلها بعد ذلك - حتى لحظة كتابة الخبر -.

 

وأشار ، أن حالتي وفاة من مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان ، ووفاة واحدة من مستشفى الامير هاشم في محافظة الزرقاء .

 

 

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