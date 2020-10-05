ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الموجز الإعلامي أمس الأحد، حتى ظهر اليوم الإثنين إلى (11) وفاة.

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وبيّــن عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم تسجيل (8) وفيات حتى صباح الإثنين، لافتا أن (3) حالات وفـــاة جديدة ، تم تسجيلها بعد ذلك - حتى لحظة كتابة الخبر -.

وأشار ، أن حالتي وفاة من مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان ، ووفاة واحدة من مستشفى الامير هاشم في محافظة الزرقاء .

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