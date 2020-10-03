السبت 03-10-2020
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السبت، 03-10-2020 02:16 م

حصيلة الوفيات (2604 )

ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات بكورونا في بولندا

بولم
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة البولندية في تغريدة على تويتر إنها سجلت، اليوم السبت، 2367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات لليوم الثالث على التوالي.

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فيما لم يتجاوز هذا العدد أمس الجمعة 2292 حالة. وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 34 حالة وفاة بالوباء، ليرتفع العد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 2604 حالات منذ بداية تفشي الوباء.


من بين المناطق البولندية الأكثر تضررا بفيروس كورونا منطقة بولندا الصغرى "مالوبولسكا"، الواقعة في جنوب البلاد، تليها العاصمة وارسو، ثم بوميرانيا.
في هذا البلد ذي الـ 38 مليون نسمة، أصيب حتى اليوم 98140 شخصا بفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة رويترز للأنباء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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