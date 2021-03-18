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الخميس، 18-03-2021 03:13 م

ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكورونا في الهند وباكستان

مصرع
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الهند وباكستان قفزة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، تصدرتها زيادة هذه الحالات في أغنى الولايات والأقاليم.

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وسجلت ولاية مهاراشترا الهندية، حيث تقع مومباي، عاصمة الهند التجارية، 23179 إصابة من بين 35871 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وأثار الانتشار السريع للفيروس في مناطق صناعية كبرى قلقا من تأثر إنتاج الشركات.


ومع أكبر زيادة في عدد الإصابات بالفيروس منذ أوائل ديسمبر، بلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 11.47 مليون، وهو أعلى عدد إصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وزادت الوفيات اليومية بواقع 175 حالة، لتصل إلى 159216 حالة وفاة إجمالا وفقا لبيانات وزارة الصحة.


وفي باكستان، أظهرت الفحوص إصابة 3495 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ أوائل ديسمبر أيضا، وقفز إجمالي الإصابات لأكثر من 615 ألفا، في حين زادت حالات الوفاة 61 لتصل إلى 13717 وفاة. وكانت معظم الحالات في إقليم البنجاب، أكبر وأثرى أقاليم باكستان.


وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أسد عمر، إن امتلاء المستشفيات بالمرضى يزداد بخطى سريعة، وحذر من احتمال اللجوء لتشديد القيود ما لم يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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