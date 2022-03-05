السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

إرجاء إجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة ومعارك طاحنة حول كييف

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

السبت، 05-03-2022 04:25 م

ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 ملايين عالميا والولايات المتحدة تتصدر

20-3


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 443 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.

اضافة اعلان

وأفاد بيان لجامعة جونز هوبكنز الأميركية نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم السبت، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ عالميا 443.419.476 مليون، فيما وصل المجموع الكلي للوفيات إلى 5.988.994 وفاة.


وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات وبلغ عدد الإصابات فيها 79.250.505 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 958.142 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 651.522 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.978.052



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6fce7f88-577d-4fa0-b99d-85b22a5dea35

فلسطين: 7 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

62232ac242360450ba69818c

السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا

62232b174c59b77ea14165cd

انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى أقل من 87 ألفا

622214b54c59b717073ecd63

دراسة: تحصين بعض لقاحات كورونا أفضل من المناعة الطبيعية الناتجة عن الاصاابة الخفيفة

6221d22d4c59b74f82705951

طبيب روسي لا يستبعد اندلاع موجات جديدة لوباء كورونا

622295ea4c59b717073ecdd4

صندوق النقد الدولي: مصر بين الدول التي بدأت تتعافى من كورونا

أخبار متعلقة
كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

image1024x768

غزة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا

download (1)

باحثون صينيون يطورون لقاحا ضد كورونا قابلا للاستنشاق

thumbs_b_c_cb500f49a2bb8310fb2390ec36c89f89

‏هولندا تعلن رسميًا رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

image (6)

الصحة العالمية: سنواجه المزيد من المتحورات "المثيرة للقلق"

0L5A1529 - Copy

الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا