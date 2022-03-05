ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 ملايين عالميا والولايات المتحدة تتصدر

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 443 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.

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وأفاد بيان لجامعة جونز هوبكنز الأميركية نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم السبت، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ عالميا 443.419.476 مليون، فيما وصل المجموع الكلي للوفيات إلى 5.988.994 وفاة.



وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات وبلغ عدد الإصابات فيها 79.250.505 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 958.142 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 651.522 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.978.052





