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الجمعة، 22-10-2021 12:03 م

ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في روسيا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ37 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 37141 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 36339 إصابة أمس (ما كان أيضا زيادة غير مسبوقة في الحصيلة).


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (8166 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3233 حالة) و مقاطعة موسكو (2428 حالة).


وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 1064 وفاة جديدة ناتجة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1036 وفاة أمس الخميس و1028 وفاة الأربعاء و1015 وفاة الثلاثاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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