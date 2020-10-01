الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة توضح حول احتمالية العودة للحظر الشامل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مشاة البحرية في القيادة المركزية الأميركية

خبير : الاردن ستسجل 5 آلاف اصابة يومياً وربما نتعدى الصين

تونس تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 65 وفاة و1391 إصابة جديدة بكورونا

المغرب تسجل 42 وفاة جديدة بكورونا

تفاصيل حول أمر الدِّفاع 17 الذي اعلنته الحكومة اليوم

الكرك: عزل بلدة القصر وحظر تجول شامل فيها اعتباراً من صباح الجمعة

لجنة الأوبئة : استمرار هذا الامر سيؤدي إلى الإنتحار الجماعي

السعودية تسجل 29 وفاة و418 إصابة جديدة بكورونا




الخميس، 01-10-2020 02:33 ص

اسبانيا : العودة للحظر الشامل واغلاق العاصمة مدريد

5f74f1a34c59b7765f7034e2


الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الإسبانية، أنه تقرر منع سكان العاصمة مدريد التي أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا من المغادرة إلا للضرورة، وذلك بموجب قواعد جديدة لمنع انتشار الوباء.

اضافة اعلان

وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا في مؤتمر صحفي أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام: "صحة مدريد هي صحة إسبانيا.

وأكدت الحكومة أن العاصمة مدريد التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

تونس تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين-تواجه-خطر-موجة-جديدة-لتفشي-فيروس-كورونا

تركيا تسجل 65 وفاة و1391 إصابة جديدة بكورونا

لقاح كورونا الروسي 1

المغرب تسجل 42 وفاة جديدة بكورونا

9

السعودية تسجل 29 وفاة و418 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-3-1-780x405

71 وفاة و7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

1601485824237

روسيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أعضاء البرلمان

أخبار متعلقة
كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

تسجيل 3 وفيات و1295 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

كورونا-في-قطر (1)

العراق : 81 وفاة و 3404 إصابة بكورونا

5202025153558170799087

الكويت: 3 وفيات و702 إصابة جديدة بكورونا

أفضل-طبيب-أمراض-جلدية-في-دبي

تونس: 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

107512743_1293540817658880_1008853160205273573_o

اليمن: وفاتان و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

714

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة