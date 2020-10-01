اسبانيا : العودة للحظر الشامل واغلاق العاصمة مدريد

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الإسبانية، أنه تقرر منع سكان العاصمة مدريد التي أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا من المغادرة إلا للضرورة، وذلك بموجب قواعد جديدة لمنع انتشار الوباء.

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وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا في مؤتمر صحفي أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام: "صحة مدريد هي صحة إسبانيا.



وأكدت الحكومة أن العاصمة مدريد التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

المصدر - روسيا اليوم



