استئناف المزيد من أنشطة الأعمال في مناطق من شنغهاي اعتباراً من يونيو

الوكيل الإخباري - قال تشانغ وي، نائب رئيس بلدية شنغهاي إن المدينة، ستبدأ في السماح لمزيد من الشركات في المناطق الخالية من فيروس كورونا باستئناف العمليات الطبيعية اعتبارا من بداية يونيو المقبل.



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وقال تشانغ، في إفادة صحفية إن المدينة "تسعى جاهدة من أجل استئناف العمل والإنتاج بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن"، مضيفا: "إيقاع استئناف العمل سيعتمد على حالة الوقاية من الوباء".





وأوضح أنه "بالنسبة لبقية شهر مايو، سيبقى الكثير من العاملين في دوائر مغلقة"، والتي غالبا ما تشمل عيش الموظفين في أماكن عملهم، مذكرا بأن استقرار البنية التحتية للطاقة والمياه والمعلومات في شنغهاي طوال فترة تفشي المرض "يدعم استمرار انتعاش اقتصاد المدينة".



وأفاد تشانغ بأنه بعد ما يقرب من شهرين من الاضطراب، عاد تسليم شحنات البضائع تدريجيا إلى طبيعته، حيث وصل معدل نقل الحاويات اليومي في موانئ شنغهاي الآن إلى حوالي 90% من مستوياته قبل عام.



وتسمح شنغهاي، التي تكافح أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين، بشكل مطرد بإعادة فتح المزيد من الشركات وبمغادرة المزيد من السكان منازلهم لأول مرة منذ ما يقرب من 7 أسابيع.

روسيا اليوم