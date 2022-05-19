الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في المياه والري لغايات التعيين

هبوط حاد في سعر الذهب عالميا بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

لسان بوش الابن يفضحه وينطق بحقيقة ما جرى في العراق

اتساع العجز التجاري الياباني وسط ارتفاع تكاليف الواردات

وفيات الخميس 19-5-2022

تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

هيئة الطاقة: استبدال 10 آلاف فاتورة كهرباء غير مدعومة بأخرى مدعومة منذ بداية الأسبوع

458 حادثا مروريا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 19-05-2022 09:53 ص

استئناف المزيد من أنشطة الأعمال في مناطق من شنغهاي اعتباراً من يونيو

4238088


الوكيل الإخباري - قال تشانغ وي، نائب رئيس بلدية شنغهاي إن المدينة، ستبدأ في السماح لمزيد من الشركات في المناطق الخالية من فيروس كورونا باستئناف العمليات الطبيعية اعتبارا من بداية يونيو المقبل.

اضافة اعلان

 

وقال تشانغ، في إفادة صحفية إن المدينة "تسعى جاهدة من أجل استئناف العمل والإنتاج بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن"، مضيفا: "إيقاع استئناف العمل سيعتمد على حالة الوقاية من الوباء".

وأوضح أنه "بالنسبة لبقية شهر مايو، سيبقى الكثير من العاملين في دوائر مغلقة"، والتي غالبا ما تشمل عيش الموظفين في أماكن عملهم، مذكرا بأن استقرار البنية التحتية للطاقة والمياه والمعلومات في شنغهاي طوال فترة تفشي المرض "يدعم استمرار انتعاش اقتصاد المدينة".

وأفاد تشانغ بأنه بعد ما يقرب من شهرين من الاضطراب، عاد تسليم شحنات البضائع تدريجيا إلى طبيعته، حيث وصل معدل نقل الحاويات اليومي في موانئ شنغهاي الآن إلى حوالي 90% من مستوياته قبل عام.

وتسمح شنغهاي، التي تكافح أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين، بشكل مطرد بإعادة فتح المزيد من الشركات وبمغادرة المزيد من السكان منازلهم لأول مرة منذ ما يقرب من 7 أسابيع.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-010532-secretary-corona-virus-health_700x400

ظهور متحورات جديدة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في كوريا الشمالية

image

واشنطن تطالب مجددا منظمة الصحة بدعوة تايوان لحضور جمعيتها العامة

157370

خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا

كورونا 99

منظمة: حالات الإصابة بكورونا تتزايد والفيروس لن يختفي قريبا

52022911845971580630

قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة

31064-iran-vaccine-600_384

طهران.. اللقاحات الإيرانية تحظى بمستوى مرتفع من المواصفات القياسية

أخبار متعلقة
Women wear face masks and plastic raincoats as a protection from coronavirus in Shanghai, China February 17, 2020. REUTERS OK

الصين.. شانغهاي توقف انتقال العدوى المجتمعية لكورونا في معظم أحيائها

3GnedzEqickw9sP3jZFy2oOvDYOMND89oGbkrd4x

الصين توصي مواطنيها بتقليل السفر إلى الخارج حتى نهاية الجائحة

1049512597_0_126_2501_1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968

زعيم كوريا الشمالية: كورونا أكبر صدمة لبلادنا وقادرون على مواجهته

1610700000000000000000

البيت الأبيض يعلن تجاوز حصيلة وفيات كورونا عتبة المليون

4149141

إصابات كورونا اليومية تشهد تراجعاً في روسيا

w1280-p4x3-2020-03-12T104858Z_808898947_RC2AIF9RFUAE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-EUROPE-AIRPORTS-FRANCE

هكذا باتت آخر آمال الأوروبيين بسبب كورونا