استئناف رحلات جوية بين فرنسا وبريطانيا

الوكيل الاخباري -

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استأنفت بريطانيا وفرنسا حركة الطيران بعد توقف لمدة يومين بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم وزارة النقل البريطانية إن السفر ما زال مقصورا على الاحتياجات الأساسية، وأن معظم المسافرين مواطنون فرنسيون عائدون إلى بلادهم للاحتفال بعيد الميلاد.وحسب الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو، غادرت طائرة تابعة لشركة بريتيش إيروايز مطار هيثرو في لندن صباح اليوم متجهة إلى باريس، تبعتها رحلة أخرى إلى مدينة نيس الفرنسية.كما بدأ استئناف حركة القطارات التي تربط وسط لندن بفرنسا عبر نفق القنال الانجليزي. وقالت شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات إنه لن يسمح بسفر الأشخاص إلى باريس دون تقديم شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، خلال 72 ساعة تسبق موعد السفر.