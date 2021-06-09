الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

وفاتان و246 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة العمل تضبط 5 محال تقدم الأرجيلة في محافظة البلقاء والعاصمة

اختتام برنامج جسور التعليم في تربية المفرق

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على كوكبة من الأردنيين

السياحة تمدد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية حزيران

تهنئة الملازم اسراء جمال دويكات

إطلاق مشروع شبكة الإدارات المحلية في ذيبان

مصرع 3 فتيات بحادث دهس في كاليفورنيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 09-06-2021 09:54 م

استطلاع أمريكي: نصف الأمريكيين يعتبرون أن كورونا تسرب من مختبر صيني

مختبر


الوكيل الإخباري - يعتقد عدد كبير من الأمريكيين أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، حسب استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة Morning Consult.

ويعتقد 46% من الأمريكيين أن كوفيد-19 تسرب من مختبر، بينما يعتقد 26٪ أن الفيروس بدأ بشكل طبيعي و28٪ يقولون إنهم لا يعرفون أو ليس لديهم رأي في ذلك.

اضافة اعلان

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 2200 شخص في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، أن الأمريكيين منقسمون بشكل كبير على أسس حزبية حول منشأ الفيروس.


وكشف الاستطلاع أن 70٪ من الجمهوريين يؤمنون بنظرية التسرب من مختبر، بينما يؤمن 41٪ فقط من المستقلين و32٪ من الديمقراطيين بهذه النظرية.


أما بالنسبة إلى نظرية الانتشار الطبيعي، فيعتقد 40٪ من الديمقراطيين أن كورونا نشأ بشكل طبيعي و22٪ من المستقلين و11٪ فقط من الجمهوريين.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60c10d984236045c4a2b6937

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ فبراير

فلسطين

وفاتان و246 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

ايطا

77 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

جونسون

رئيس وزراء بريطانيا : من السابق لأوانه رفع الإغلاق العام

بري

6 وفيات جديدة بكورونا في بريطانيا

novel-coronavirus

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

أخبار متعلقة
ال

موقع أمريكي: زوجة باحث بمختبر ووهان توفيت بكورونا

ووهان

مفاجأة من معهد ووهان.. إصابة 3 باحثين بكورونا قبل انتشاره

اعراض اللقاح 2

بريطانيا: تطعيم أكثر من 7 ,54 مليون شخص بلقاح كورونا

روسيا

روسيا تسجل 8380 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سبو

مركز غاماليا يدرس فعالية لقاح سبوتنيك V على السلالة الهندية

1291128824

تواصل ارتفاع عدد وفيات كورونا في الهند