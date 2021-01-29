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الجمعة، 29-01-2021 02:17 م

في الربع الثاني من العالم الجاري

استعداد روسي لتسليم 100 مليون جرعة من سبوتنيك V للاتحاد الأوروبي

م
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن استعداده لتوريد 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العالم الجاري.

وقال الصندوق عبر حساب "سبوتنيك V" الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة، إنه سيكون بإمكانه تسليم هذه الكمية من اللقاح والتي تكفي لتطعيم 50 مليون شخص، في حال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه وبعد اكتمال المرحلة الأساسية للتلقيح الجماعي داخل روسيا.

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وفي وقت سابق، ذكر مدير الصندوق كيريل دميترييف أن المرحلة الأولى لإجراءات الحصول على الموافقة على استخدام "سبوتنيك V" في أراضي الاتحاد الأوروبي، مقررة في أواخر الشهر الحالي، موضحا أنها تخص ما يسمى المشورة العلمية.

 

وكان الصندوق الروسي قدم طلبا لنيل الموافقة على الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" في 22 ديسمبر الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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