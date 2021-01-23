استقالة رئيس أركان الجيش الاسباني بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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قدم رئيس أركان الجيش الاسباني، الجنرال ميغيل أنخيل فيارويا، اليوم السبت، استقالته بعد التأكد من مخالفته البروتوكول المتبع لتلقي لقاح كورونا (كوفيد-19).وبحسب وكالة ايفي للأنباء، فان وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس قبلت الاستقالة على الفور، وذلك بعد مرور 48 ساعة على اعلان تلقي اعضاء القيادة العسكرية الجرعة الأولى من اللقاح، رغم انهم ليسوا من الفئات التي اعتبرها بروتوكول التطعيم ذات الأولوية بتلقي اللقاح.وقال أنخيل إنه استقال حتى لا يحلق الضرر بصورة القوات المسلحة، وانه سيغادر "بضمير مرتاح".