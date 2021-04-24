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السبت، 24-04-2021 01:49 م

استقرار في الوفيات و الإصابات بكورونا في روسيا

روسيا


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم السابع على التوالي أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لا يزال مؤشر الوفيات جراء الوباء عند مستوى زهاء 400 حالة لليوم الرابع.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 8828 إصابة جديدة بالعدوى، مقارنة مع 8840 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكثر من ربع الإصابات الجديدة (2541 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 398 وفاة أمس الجمعة و 397 وفاة الخميس و399 وفاة الأربعاء)، فيما تماثل 9254 مريضا للشفاء.


وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و753789 إصابة مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك 107900 حالة وفاة و 265421 حالة نشطة وأربعة ملايين و380468 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 127.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 336 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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