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الثلاثاء، 12-04-2022 12:31 م

اصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ500 مليون

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الوكيل الإخباري - اقترب إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ 500 مليون إصابة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

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وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 499 مليونا و748 ألف إصابة.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وألمانيا.


كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و181 ألف وفاة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند.


وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 11 مليارا و110 ملايين جرعة.

 

بترا


 




 

 


 

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