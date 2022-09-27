اصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت قناة التلفزيون الإخبارية الألمانية "إن – تي في" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس ثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه في عزلة ذاتية.



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وأشير في هذا السياق إلى أن شولتس استلم يوم الاثنين نتيجة تحاليل إيجابية تؤكد إصابته بفيروس كورونا.



وأفادت المحطة التلفزيونية نقلا عن تصريح للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، بأن المستشار الألماني، كان مصابا بأعراض نزلة برد خفيفة، وقد قام بعزل نفسه على الفور.

روسيا اليوم