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الأربعاء، 09-02-2022 03:44 م

اصابة ملك اسبانيا فيليب السادس بكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلن البيت الملكي الأسباني، اليوم الأربعاء، عن إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا المستجد.

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وقال البيت الملكي الإسباني في البيان، إن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا، والذي أظهر نتيجة إيجابية.


ومن المنتظر أن يخضع الملك فيليب للحجر الصحي لمدة سبعة أيام سيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات بمشاركته، وأضاف البيان أن: "الحالة الصحية العامة للملك جيدة"، وأنه سيواصل عمله من مقر إقامته، فيما لم تظهر أعراض المرض على الملكة الاسبانية ليتيتسيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا.

 

 

سبوتنيك

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