اصابتان جديدتان بأوميكرون في الجزائر

الوكيل الإخباري-أعلن معهد باستور في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.

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وقال المعهد في بيان إن "الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا ومن بريطانيا".



وأوضح المصدر نفسه، أنه "تم تأكيد هاتين الحالتين عن طريق تحليل التسلسل الجيني على مستوى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر، إثر النتيجة الإيجابية للاختبار الخاص بالمعنيين".



وتكون الجزائر بذلك قد سجلت حتى الآن أربع حالات مؤكدة من الإصابة بمتحور "أوميكرون".

روسيا اليوم

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