الوكيل الإخباري- أعلن عالم الفيروسات الروسي يفغيني تيماكوف، أن اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك V" الروسي، سيضع حدا لنشاط "المعارضين" للتطعيم ومروجي الأكاذيب والأوهام.

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ويشير تيماكوف في تصريح لموقع life.ru، إلى أن ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعلنت أن لقاح "سبوتنيك V" قد تعتمده المنظمة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.



ويقول، "إذا ما اعتمدوه، فهذا أمر جيد، ولن تكون هناك كارثة، إذا لم يعتمدوه. لأن الذي يهمني ليس اعتماد "سبوتنيك V"، بل الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من بلدان مختلفة. هذه المسألة مبدئية أكثر. لأن اعتماد "سبوتنيك V" هي مسألة سمعة وهيبة".



وتجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح روسي مضاد للفيروس التاجي المستجد، ومسجل رسميا في شهر أغسطس 2020 .

المصدر: روسيا اليوم