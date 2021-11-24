اعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات معينة في مصر

الوكيل الإخباري-أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر خالد عبدالغفار، الموافقة على الجرعة الثالثة المعززة للقاح فيروس كورونا المستجد.

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وعرض القائم بأعمال وزير الصحة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، مقترحا تمت الموافقة عليه لتعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد 19 باستخدام الجرعة الثالثة المعززة، في ضوء ما أكدته الدراسات من أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة.



وأضاف: "وبالتالي سيتم إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى، مثل: من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي".

روسيا اليوم