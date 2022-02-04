اغلاق المدارس بسبب كورونا في هذه الدولة العربية يثير موجة من السخرية

الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من بيان لوزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة الليبية ورد فيها فيروس "ماكرون" بدلا من "أوميكرون".



وأثار البيان موجة من السخرية بين النشطاء، حيث أظهرت الصور المنتشرة خطأ مطبعيا يتعلق بتسمية الفيروس بـ"ماكرون" بدلا من "أوميكرون".



وأصدرت الوزارة هذا البيان لإغلاق المدارس في المدينة، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور منه "ماكرون!".



وجاء في البيان: "نظرا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "ماكرون" بين الطلاب، فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير".

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روسيا اليوم