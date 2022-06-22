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الأربعاء، 22-06-2022 11:44 ص

اكتشاف أكثر من ألف جين مرتبط بمضاعفات كورونا

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الوكيل الإخباري - اكتشف فريق من الولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك جينات معينة لدى البشر تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن السن ومؤشر كتلة الجسم والمشكلات الصحية السابقة كلها أسباب تؤدي إلى اختلاف استجابة البشر عند الإصابة بالفيروس المستجد، غير أن الدراسات العلمية أثبتت أن الجينات لها دور مهم في تحديد احتمالات التعرض بمضاعفات عند الإصابة بالمرض.

تقنيات الذكاء الاصطناعي
وتهدف الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شيفيلد في بريطانيا و الولايات المتحدة، ونشرت في الدورية العلمية "سيل سيستم" إلى معرفة لماذا يصاب بعض البشر بمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا، في حين يتعافى آخرون بعد أن تظهر عليهم أعراض طفيفة.

واستخدم الفريق البحثي تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أكثر من ألف جين مرتبط بظهور مضاعفات لفيروس كورونا على المرضى.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الطب قوله: "لقد اكتشفنا خلال الدراسة التركيب الوراثي المرتبط بالإصابة بفيروس كورونا، ووجدنا أن هناك أكثر من ألف جين مسؤول عن 75% من المحفزات الجينية التي تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض".

وفي إطار الدراسة، اعتمد الباحثون على قاعدة بيانات ضخمة تضم أنسجة رئوية من 19 نوعاً مختلفاً، بما في ذلك الخلايا الظهارية الي تمثل خط الدفاع الأول ضد عدوى الجهاز التنفسي، فضلاً عن أنسجة مرضى مصابين بمضاعفات خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا، كما درس الباحثون خلال الدراسة الطفرات الجينية التي يمكن أن تكون من أسباب الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض.

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