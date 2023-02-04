اكتشاف إصابة ثانية بمتحور "كراكن" في روسيا

الوكيل الاخباري - اكتشف الأخصائيون حالة إصابة ثانية في روسيا بمتحور XBB.1.5 (كراكن) من سلالة فيروس كورونا "اوميكرون".

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أفاد بذلك الجمعة 3 فبراير ناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (مصلحة حماية المستهلك) الروسية. وجاء في تقرير نشرته الهيئة الروسية:" اكتشف المختبر التابع للهيئة حالة ثانية من حالات الإصابة بمتغير XBB.1.5 (كراكن) من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمراقبة تغير سلالات "كوفيد – 19". وقد وصلت عينات مخصصة للمراقبة من جمهورية (تيفا) الروسية في جنوب سيبيريا.



وأوضح الناطق أن الشخص المصاب بـ"كراكين" يحمل العدوى بشكل خفيف وبدون عواقب إكلينيكية وخيمة.



وأضاف أن من غير المحتمل أن ينتشر المتغير الفرعي لـ COVID-19 (كراكن) على نطاق واسع.

روسيا اليوم