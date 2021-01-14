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الخميس، 14-01-2021 02:53 م

اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا في الفلبين

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في الفلبين، إنه تم اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت الوزارة، اليوم الخميس، على موقعها في الإنترنت: "بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف B1.1.7 SARS-CoV-2 (السلالة البريطانية من فيروس كورونا) في البلاد".

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وتم اكتشاف السلالة الجديدة، لدى مواطن فلبيني قدم من الإمارات العربية يوم 7 يناير. وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن في الحجر الصحي. ويجري في الوقت الراهن، تحليل العينات المأخوذة منه، بشكل دقيق.


بشكل إجمالي تم حتى اليوم، اكتشاف 492700 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الفلبين، وتعافى من المرض 458523 شخصا، وتوفي بسببه 9699 مريضا.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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