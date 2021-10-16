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السبت، 16-10-2021 09:48 ص

اكتشاف حديث في الخفافيش يشير إلى أصول ‘كوفيد’

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن فيروسات كورونا المكتشفة حديثاً الموجودة في الخفافيش اللاوسية تعطي تلميحاً حول أصول "كوفيد -19".

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وكتب مراسل الصحيفة كارل زيمر أنه في صيف عام 2020، جمع العلماء عينات من براز الخفافيش من غابات شمال لاوس ووجدوا أنها تحتوي على فيروسات كورونا، بما في ذلك ثلاثة منها بها خطاف جزيئي على سطحها يشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة على فيروس "سارس - كوف-2"، الفيروس المسبب لـمرض "كوفيد-19"، والذي يسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية.


وهذه النتائج لها آثار كبيرة على الجدل المشحون حول أصول فيروس كورونا إذ قال مايكل ووروبي، عالم الفيروسات في جامعة أريزونا، والذي لم يشارك في العمل، أن هذا يضع جانباً فكرة أن هذا الفيروس لا بد أن يتم اختلاقه، أو التلاعب به بطريقة ما في المختبر، ليكون جيداً في إصابة البشر.


يذكر أن منظمة الصحة العالمية قامت بتعيين مجموعة استشارية جديدة لدراسة أصول هذا الوباء.

 

المصدر: الميادين

 

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