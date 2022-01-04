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الثلاثاء، 04-01-2022 07:37 ص

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

كورونا 9


الوكيل الإخباري - أعلن في فرنسا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، حسب موقع MedRxiv.

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وذكر الموقع، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.


ووفقا للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود "تركيبة غير نمطية".


ونوه الموقع، بأنه تم لأول مرة، كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.


ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.


وأضافت الدراسة: "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم "IHU "(في إشارة إلى اسم جامعتنا)".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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