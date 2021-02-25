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الخميس، 25-02-2021 12:57 ص

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أشد فتكا في كاليفورنيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، الأربعاء، اكتشافها سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد فتكا وأسرع انتشارا وفق دراسة أجرتها في ولاية كاليفورنيا.
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وبعد دراسة ألفين و172 عينة من 44 منطقة مختلفة في ولاية كاليفورنيا، رصد فريق مع علماء الجامعة سلالة جديدة من كورونا تختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وبحسب قناة فوكس الأمريكية أعرب أحد أعضاء الفريق الدكتور تشارلز تشيو، عن قلقه جراء ما توصلت إليه الدراسة، مضيفا: "لكن لا داعي لإثارة الذعر حاليا، علينا إجراء المزيد من الدراسة".

 




 

 


 

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