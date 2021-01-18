الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 04:04 م

اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في ألمانيا

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الوكيل الاخباري - قالت صحيفة Merkur، إنه تم في الأسبوع الماضي، اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، في أحد مستشفيات بافاريا الألمانية.

ونقلت الصحيفة، عن فرانز نيديربول مدير المستشفى، أن المختصين في هذه المؤسسة الطبية اكتشفوا الطفرة في الفيروس خلال اختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد حصلت عليه المؤسسة مؤخرا.

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بعد اكتشاف هذا التحور في الفيروس، اتصل أطباء المستشفى بزملائهم من مستشفى "شاريتيه"، الذين أكدوا أن الحديث قد يدور عن نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2.


ولا يزال غامضا حتى الآن، مصدر هذه الطفرة، وكذلك مدى عدوى النوع الجديد من الفيروس.


ويؤكد الأطباء أنه لا يمكنهم في الوقت الراهن، تقديم معلومات دقيقة حول مواصفات هذه الطفرة التي تحتاج لدراسة إضافية. وقد تظهر التفاصيل في نهاية يناير.


وقال فرانز نيديربول: "منذ بداية انتشار الوباء، تم اكتشاف أكثر من 12 ألف تغيير في بنية الفيروس، في مختلف أنحاء العالم".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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