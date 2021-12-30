الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

الطاقة: توجه لاستخدام مركبات كهربائية في النقل العام

منخفضان قادمان إلى المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة

هام من الضمان بشأن زيادة أجر المشتركين في 2022

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

وزير الصحة : 800 إصابة أوميكرون في المملكة

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

الصبيحي: الحكومة ترهق الضمان الاجتماعي

السير: خطة مرورية خلال امتحان تكميلية التوجيهي

عويس: 90 % من طلبة التكميلي تلقوا لقاح كورونا

الخميس، 30-12-2021 10:25 ص

اكتشاف عارض غير معتاد لأوميكرون يصيب الدماغ !

image


الوكيل الإخباري-كشف العلماء البريطانيون عن أعراض جديدة غير معروفة سابقا لمتحور "أوميكرون".

اضافة اعلان

 

واتضح أن "أوميكرون"، شأنه شأن سلالات سابقة لفيروس كورونا، قد يوجه ضربة إلى دماغ الإنسان.

 

وقال العلماء إن المصابين بمتحور "أوميكرون" قد يظهر لديهم ما يسمى بـ" الضباب في الدماغ". جاء ذلك في التقارير الواردة في تطبيق ZOE COVID الإلكتروني المخصص لمراقبة الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا في بريطانيا.


وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه قد لا تظهر في حال الإصابة بـ"أوميكرون" الأعراض المعروفة مثل السعال والحمى وتغيرات في التذوق وحاسة الشم، لكن يمكن أن يظهر ما يسمى بـ"ضباب الدماغ" على شكل التفكير البطيء وغير الواضح عند المرضى.


واستطرد الطبيب، أندريو بادسون قائلا:" يبدو أن "أوميكرون" يؤثر على مختلف أعضاء جسمنا، بما فيها دماغنا وغيرها من الأعضاء".


يذكر أن أخصائية الوبائيات الروسية، روجينتسوفا، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قدرة "أوميكرون" على إصابة الرئتين بشكل أسرع، بينما تشبه أعراضه"حسب الطبيبة،  مسار أمراض التنفس الحادة مثل الحمى والضعف والصداع، مع ذلك فإن المريض نادرا ما يفقد حاستي الشم والتذوق.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
24168297_web1_covidtesting-ISJ-210120-c_1

روسيا تسجل 21073 إصابة جديدة بكورونا

covid-test_364308448

فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

5fd3d9a51c5e0

قطر تعيد فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

كورونا 8

تفاءلوا.. اكتشاف أجسام مضادة تواجه أوميكرون وما يتبعه من تحورات

تونس كورونا

رصد أول إصابة أوميكرون في الأوروغواي

كورونااااا

دراسة عالمية تحدد بدقة الفروق بين مضاعفات أوميكرون وسابقيه

أخبار متعلقة
أوميكرون-1

تسجيل أول اصابة بأوميكرون في بلاروسيا

نزلات البرد

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

2021_8_30_12_36_6_671

5 أعراض لمتحور أوميكرون تختلف عن المعتادة في كورونا !

3f66c3f8-a45c-44e5-8f91-87de5fc8bb15

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

كورونااااا

غينتسبورغ: سلالة أوميكرون الجديدة قد تتغلب على دلتا

اوميكرون

عائد من دولة عربية .. تسجيل سابع إصابة بأوميكرون في استراليا