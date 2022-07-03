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الأحد، 03-07-2022 09:57 ص

اكتشاف عقار جديد لعلاج كوفيد-19

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الوكيل الإخباري - يقترح فريق علماء دولي استخدام دواء مضاد للسرطان لعلاج مرض "كوفيد-19".

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وتشير مجلة ACS Infectious Diseases، إلى أن فريقا من علماء الولايات المتحدة والصين وسويسرا ، اكتشفوا أن دواء شائع الاستخدام في علاج السرطان، قادر على التأثير في الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" وفيروسات أخرى.

 

وكما هو معروف، لا تزال طرق علاج عدوى الفيروس التاجي المستجد بعيدة عن الكمال، بسبب اختلافات طفيفة في مفعولها. لذلك يبحث الخبراء في جميع دول العالم عن طرق جديدة لعلاج "كوفيد-19". والآن اكتشف الفريق الدولي أن عقار apratoxin S4 المضاد للسرطان، الذي يعمل مع البروتينات البشرية ويمنع تكاثر العديد من الفيروسات بما فيها SARS-CoV-2 وفيروس الإنفلونزا.

 

وأظهرت نتائج اختبار هذا الدواء على خلايا القردة والبشر الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19"، أنه يقلل من الخلايا المصابة بفعالية أعلى من الأدوية الأخرى المضادة للفيروسات. كما أظهر فعالية عالية ضد فيروس الإنفلونزا А، وضد حمى زيكا وفيروس غرب النيل وحمى الضنك. وهذا الدواء لا يمنع دخول الفيروس التاجي المستجد إلى الجسم، ولكنه يقلل من كمية بروتين (S) ويخفض من تكاثر الحمض النووي الريبي الفيروسي.

 

روسيا اليوم 

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