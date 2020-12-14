الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرار حكومي بشأن المنسف بالكاسة

قرار لوزير الصحة نذير عبيدات - وثيقة

تحفيز الاقتصاد مسؤولية الحكومة

أساتذة وتلامذة

إغلاق طريقين بسبب الغبار الكثيف وتحذيرات

ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

احباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في المطار

لا عودة لدوام المدارس والجامعات بالاردن قبل هذا الموعد

اتصال مؤثر من مواطن عبر برنامج الوكيل ورسالة هامة للأردنيين - استمع

الإثنين، 14-12-2020 03:25 م

اكتشاف مزيد من أعراض كورونا لدى الأطفال

1-1328108


الوكيل الاخباري - يأتي الأطفال كأقل الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأسباب مناعية أو أسباب أخرى غير معروفة حتى الآن، إلا أن ذلك لا ينفي احتمالية إصابتهم بشكل تام، وبالتالي فإن قلق الآباء يبقى قائما في هذا الصدد.

اضافة اعلان

وذكرت مؤسسة "مايو كلينك"، أن معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من مجرد أعراض خفيفة فقط، "ولكن في الأطفال الذين يطورون متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة MIS-C، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة لديهم، مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين، ملتهبة بشدة".


ويصاحب هذه الأعراض عادة طفح جلدي وتورم الغدد في الرقبة وشفاه جافة ومتشققة وأصابع حمراء وعيون حمراء.


وأجرى مسعفون من كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك مزيدا من الفحوصات في هذا الصدد، وبعد تقييم 35 طفلا استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضا "جلدية مخاطية"، التي تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على "فتحات الجسم"، مثل فتحات الأنف، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".


ووجد الباحثون أن هؤلاء الصغار لديهم عيون منتفخة وخدود متوهجة و"لسان الفراولة"، بشكل أكثر دقة، أصيب 8 أطفال بلسان الفراولة، و7 منهم عانوا من عيون حمراء منتفخة، بينما أصيب ستة باحمرار الخدود.


ولاحظ مسعفو نيويورك أيضا وجود "تداخل سريري كبير" بين كاواساكي ومتلازمة الالتهاب التي يسببها فيروس كورونا، ويعتبر مرض كاواساكي حالة نادرة تصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة وتسبب التهاب الأوعية الدموية، بينما تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الأعراض المميزة لهذا المرض هي ارتفاع في درجة الحرارة الذي يستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020-01-29T075039Z_810915395_RC2JPE94N0K9_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-EMIRATES

حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا في الإمارات

1-1325593

إيران: مشاورات مع روسيا والصين والهند لشراء لقاحات كورونا

1586882945099154900

الصحة السعودية تُسجّل 125 إصابة جديدة بكورونا

gods-1607950319

هل فيروس كورونا له رائحة.. هكذا تصرفت الكلاب؟

5f21f32f3f737001697f2878

بيل غيتس: سأتلقى لقاح كورونا والأشهر الـ 4 - 6 المقبلة قد تكون الأسوأ

GettyImages-1266494637-1

كيف تعرف أنواع الحساسية التي تمنع تلقي لقاح كورونا

أخبار متعلقة
GettyImages-1266494637-1

كيف تعرف أنواع الحساسية التي تمنع تلقي لقاح كورونا

كوز

كورونا يحصد أكثر من 1,6 مليون وفاة عالميا

3-مسؤول-عن-هدر-الوقت-وخفض-مستوى-الانتاجية

كيفية اكتشاف الصداع الناجم عن الاصابة بكورونا!

ك

الولايات المتحدة .. أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 5 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا

252225

قطر: 215 إصابة جديدة بكورونا