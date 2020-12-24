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الخميس، 24-12-2020 02:34 م

منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها مؤخرا

اكتشاف نوع ثالث جديد من كورونا في نيجيريا

نيجيريا
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونغ، إن نوعا جديدا ثالثا من فيروس كورونا ظهر في نيجيريا.

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وذكر أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس المركز أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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