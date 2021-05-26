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الأربعاء، 26-05-2021 10:18 ص

اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا مجهول المصدر في البرازيل

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الوكيل الاخباري - قال موقع Globo، إن مجموعة من علماء جامعة ساو باولو البرازيلية، اكتشفوا طفرة جديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، وذكروا أنها تنتشر بسرعة في البرازيل.

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ونقل الموقع عن نائب رئيس الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات جواو بيسوا أروجو جونيور: "نموذج P4 مجهول الأصل. تم اكتشافه لأول مرة في عينة من بلدة موكوكا التابعة لمدينة ساو باولو، وبعد ذلك انتشر على نطاق واسع في بورتو فيريرا. لم نتمكن حتى الآن من تحديد، هل هو أكثر عدوى أو أكثر خطورة من النموذج العادي للفيروس ".


وأشار إلى أن النموذج الجديد P4 له أصل مشترك مع النماذج "البرازيلية" P1 و P2، وكذلك النموذج المنتشر في الفلبين P3 - وكلها تنتمي إلى السلالة B.1.1.28.
وذكر الخبير، أنه من المهم الاعتراف بوجود نموذج متغير جديد في البلاد الآن، الذي ينتشر بسرعة في المنطقة، وقد تم العثور عليه حتى الآن في تسع بلديات في ساو باولو.


وأضاف عالم الفيروسات القول، "إنه ينتشر في بيئة يهيمن عليها P1 والمتغير البريطاني، لكننا قلقون للغاية بشأن انتشاره السريع".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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