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الثلاثاء، 15-02-2022 08:56 ص

الأرجنتين تطلق نظاما لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتي للسعال

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الوكيل الاخباري- أعلن فيليب ميغيل رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أن السلطات الصحية أطلقت نظاما للتشخيص الأولي لعدوى فيروس كورونا عبر التسجيل الصوتي لسعال المريض.

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وكتب على "تويتر": "تقوم بوينس آيرس بالفعل بتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا من خلال صوت عبر منصة (واتساب)".

وأضاف: "تم تطوير نظام التشخيص الأولي للفيروس بواسطة صوت السعال باستخدام الذكاء الصناعي للتحليل، إذ تم تحميل 140 ألف عينة صوتية على البرنامج، والتي تم تسجيلها من قبل كل من المرضى المصابين بفيروس كورونا والأشخاص الأصحاء".

وتابع: "يجب على أولئك الذين يرغبون في اختبار السعال أن يكتبوا إلى برنامج (واتساب) الرسمي لحكومة بوينس آيرس، وفي حال ظهرت عليه أعراض المرض، فسيعرض عليه إرسال رسالة صوتية مصحوبة بسعال".

وأوضحت الحكومة، أنه "بمجرد تلقي رسالة صوتية، يقوم برنامج (IATos) الصوت، بتحليل ما إذا كان يتطابق مع أنماط سعال الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وينصح الشخص بإجراء اختبار كوفيد".

وبحسب سلطات المدينة تبلغ الدقة في الوقت الحالي حوالي 86%.

وأعلنت الأرجنتين عن إصابة 8.7 مليون حالة، منها 6289 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكدة تطعيم ما يقرب من 80% من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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