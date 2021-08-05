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الخميس، 05-08-2021 08:28 ص

الأرجنتين تقترح دمج سبوتنيك V الروسي مع لقاحات أجنبية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيسوتي أن السلطات الأرجنتينية ترى إمكانية دمج لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع عقاري "موديرنا" و"أسترازينيكا".

وقالت: "نحن جاهزون لتوليف اللقاح.. بدءا من إمكانية الجمع بين "سبوتنيك V" الروسي ولقاحي "موديرنا" الأمريكي و"أسترازينيكا" البريطاني".

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وأضافت: "سيتم تقديم هذا النظام للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح. كما سيتسنى إعطاء جرعة ثانية من اللقاح ذاته لمن يرغب بذلك".


وتابعت: "لن يتم تضمين لقاح "سينوفارم" الصيني بعد في برنامج دمج اللقاحات، حيث أن كمية الجرعات التي تدخل البلاد تكفي للتحصين بالجرعتين".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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