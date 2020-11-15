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الأحد، 15-11-2020 08:00 ص

8468 إصابة

الأرجنتين .. 262 وفاة جديدة بكورونا

ارج
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، مساء أمس السبت، بتسجيلها 8468 إصابة و262 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وأعلنت الوزارة مع ذلك أن حصيلة المتعافين من المرض ارتفعت إلى 1119366 شخصا.


وذكرت الوزارة، في إحصائية يومية، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8468 حالة، مقابل 11859 في بيانات الجمعة، لتصل إلى 1304846.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 262 وفاة جديدة ناجمة عن الجائحة، مقابل 264 الجمعة، ليبلغ عدد ضحاياها في البلاد إلى 35307 متوفين.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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