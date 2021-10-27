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الأربعاء، 27-10-2021 09:21 ص

الأردن خامس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري- أظهر إحصاء أجرته وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء، أن الأردن حل في المرتبة السادسة في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والخامس من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

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وبلغ إجمالي الوفيات المتعلقة بكورونا في الأردن 10976 وفاة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 854758 منذ بدء الجائحة، وفق بيانات وزارة الصحة.


وجاءت إيران في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بـ125363 وفاة، ثم تونس 25160، فالعراق 22993، ثم مصر 18333، فالمغرب 14621.

 

وبلغ عدد متلقي اللقاح الواقي من الفيروس في الأردن 7400075 شخصا.


 




 

 


 

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