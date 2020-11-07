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السبت، 07-11-2020 04:45 م

الأعراض التي يجب أن تثير القلق عند الإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري- كشف فلاديمير بوليبوك، المختص في المناعة وأمراض الحساسية، الأعراض التي يجب أن تثير القلق عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن تحديد فشل الجهاز التنفسي بشكل ذاتي .

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وقال الطبيب، إن أحد أكثر أعراض فيروس كورونا إثارة للقلق هو ضيق التنفس، مع عدم انتظام دقات القلب.


وأضاف الطبيب، في حديث صحفي: "إذا شعر الشخص، الذي لا يعاني من الحمى من ارتفاع درجة حرارة جسمه، وتسارع في معدل ضربات القلب وبضيق في التنفس، فهذا يشير إلى أن هناك حاجة إلى دق ناقوس الخطر، واستدعاء الطبيب، وإجراء تصوير مقطعي للرئتين".


وشدد بوليبوك، على ضرورة الجلوس والتنفس بهدوء، من أجل تحديد معدل التنفس. عادة، يجب أن يكون من 16 إلى 20 شهيقا في الدقيقة.


وذكر المختص، أن التنفس السريع يشير إلى وجود فشل في الجهاز التنفسي. وفي نفس الوقت أشار الطبيب إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار، أن الإنسان يعاني عادة من صعوبة في التنفس عند ارتفاع درجة الحرارة.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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