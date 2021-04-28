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الأربعاء، 28-04-2021 03:32 م

الأمير تشارلز يطلق نداء لإنقاذ الهند

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الوكيل الإخباري- دعا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني زعماء العالم إلى "مساعدة الهند"، حيث قال إنه "حزين للغاية" بالصور التي تكشف عن حصيلة فيروس كورونا في البلاد.

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وأعلن الأمير تشارلز أن الصندوق الاستئماني البريطاني الآسيوي، الذي أسسه في عام 2007، أطلق نداء طارئا "Oxygen For India"، حيث ستجمع الأموال لمكثفات الأكسجين لإرسالها إلى المستشفيات والمرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقال تشارلز "كما ساعدت الهند الآخرين، يجب علينا الآن مساعدة الهند" مضيفا أن "أولئك الذين يعانون من المرض في الهند كانوا في "أفكاره ودعواته"، وقال: "معا، سننتصر في هذه المعركة".

وتجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في الهند 200 ألف اليوم الأربعاء، إذ أدى نقص الأكسجين والإمدادات الطبية وموظفي المستشفيات إلى زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

شهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة ما لا يقل عن 300 ألف يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية لمساعدة تلك الدولة الآسيوية.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت السلطات الصحية 360960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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