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الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع طوارئ كورونا

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 01:58 م

الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع طوارئ كورونا

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الوكيل الإخباري- احتفل الإسبان بطريقة عفوية في جميع شوارع إسبانيا مع حلول منتصف ليل السبت، عندما انتهت حالة طوارئ وطنية استمرت 6 أشهر لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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واضطرت الشرطة في مدريد، إلى إخراج المحتفلين من ساحة بويرتا ديل سول المركزية.

كما تدفق مراهقون وشبان على الساحات المركزية وشواطئ برشلونة للاحتفال بتخفيف القيود.

وستكون المطاعم المحلية قادرة على تقديم العشاء مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد.

لكن يبقى الحد الأقصى أربعة أشخاص لكل طاولة وتناول الطعام في الأماكن المغلقة يقتصر على 30% من السعة.

ومع انتهاء حالة الطوارئ، تم أيضا رفع الحظر على السفر عبر مناطق إسبانيا وخففت العديد من القيود على التجمعات الاجتماعية. 

على الرغم من انتقادات بعض الزعماء الإقليميين ورموز المعارضة، رفض الائتلاف الحاكم من يسار الوسط الإسباني تمديد حالة الطوارئ، التي وفرت مظلة قانونية لسن إجراءات شاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي تقيد الحريات الأساسية.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن اللوائح الحالية يجب أن تكون كافية للاستجابة لتفشي المرض على المستوى الإقليمي مع تسريع نشر اللقاحات.

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسبانيا في الأيام الـ 14 الماضية الجمعة إلى 198 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن، على الرغم من أن وسط مدريد ومناطق الباسك الشمالية لديها أكثر من ضعف هذا المعدل.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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