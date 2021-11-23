الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تواصل الانخفاض

الوكيل الإخباري-سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 33996 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 35691 في اليوم السابق، بينما ظل مؤشر الوفيات اليومية عند نفس المستوى.





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وارتفع عدد الوفيات بواقع 1243 حالة خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ1241 حالة في إحصائية أمس، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266579 من أصل 9 ملايين و400835 إصابة سجلت في البلاد منذ بداية تفشي الوباء، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.



وتماثل 36051 مريضا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 8 ملايين و89684 شخصا.



ورصدت العاصمة موسكو 2749 إصابة جديدة اليوم مقابل 2786 أمس، مع زيادة في عدد الوفيات اليومية من 94 إلى 96.



وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة من 1784 أمس إلى 1871 اليوم، مقابل تراجع في الوفيات اليومية من 68 إلى 59.



وأزاحت مقاطعة سامارا وسط البلاد مدينة بطرسبوغ من المركز الثالث من حيث عدد الإصابات الجديدة، مسجلة 1529 حالة مقابل 1060 في بطرسبورغ.



لكن بطرسبورغ تفوقت عليها من حيث عدد الوفيات اليومية، حيث رصدت 76 حالة جديدة اليوم مقابل 31 في سامارا.



يذكر أن إجمالي الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا يشهد تراجعا مستمرا منذ يوم الجمعة الماضي.



روسيا اليوم