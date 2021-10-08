الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

الوكيل الاخباري- تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ27 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الوفيات جراء الوباء.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 27246 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27550 إصابة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة منذ نهاية ديسمبر العام الماضي).



ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (4595 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2501 حالة) ومقاطعة موسكو (1490 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 936 حالة وفاة (مقابل 924 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.



وتماثل 20566 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و717356 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 214485 حالة وفاة وسبتة ملايين و819796 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 195.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 586 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم