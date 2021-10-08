الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي: ارتفاع الصادرات الوطنية 16.6% خلال 7 أشهر

الحواتمة يعيد نشر فيديو لعامل وطن

ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها

الغارديان: فيسبوك اقتربت نهايته

فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

الدفاع المدني يتعامل مع 1028 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الخلايلة عن الجلوة: لا تزر وازرة وزر أخرى

الدباس: تسجيل 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً

ارتفاع عدد المصابين في زلزال اليابان إلى 52 شخصا

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

الجمعة، 08-10-2021 12:44 م

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

61600a884236047ba31426b1


الوكيل الاخباري- تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ27 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الوفيات جراء الوباء.

اضافة اعلان

 

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 27246 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27550 إصابة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة منذ نهاية ديسمبر العام الماضي).

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (4595 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2501 حالة) ومقاطعة موسكو (1490 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 936 حالة وفاة (مقابل 924 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وتماثل 20566 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و717356 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 214485 حالة وفاة وسبتة ملايين و819796 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 195.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 586 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61601e7b423604339207c305

فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

1020215145733185902039

الصحة العالمية تبشر العالم بخطة انتهاء كورونا

لقاح كورونا

خطة أممية بقيمة 8 مليارات دولار لتطعيم 70% من سكان العالم

كورونا 4

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 40701 إصابة بكورونا

f

وفاة أكثر من 4.8 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم

سبوتنك

منظمة الصحة: توصلنا إلى حل المشكلة التي أوقفت عملية تقييم لقاح سبوتنيك V

أخبار متعلقة
615eb8df4c59b776d23e00cc

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

61592d9e42360442004f9432

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

6147029d4c59b7115a04c921

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا

608bc079423604798129adae

روسيا: 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا خلال يوم

6139d4a142360402665620c0

حصيلة ضحايا كورونا في روسيا تتخطى عتبة الـ190 ألف وفاة