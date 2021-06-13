الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ 14 ألف إصابة

الوكيل الإخباري- لليوم الرابع على التوالي لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عند أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 14723 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 13510 إصابات السبت و12505 إصابات الجمعة و11699 إصابة الخميس، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 13 فبراير.

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ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة المتواصلة في الحصيلة إلى ارتفاع حاد مستمر في وتيرة تفشي الوباء في العاصمة موسكو حيث سجلت خلال اليوم الأخير 7704 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا أي أكبر حصيلة منذ 24 ديسمبر الماضي.



