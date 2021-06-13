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الأحد، 13-06-2021 12:05 م

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ 14 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- لليوم الرابع على التوالي لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عند أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 14723 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 13510 إصابات السبت و12505 إصابات الجمعة و11699 إصابة الخميس، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 13 فبراير.

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ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة المتواصلة في الحصيلة إلى ارتفاع حاد مستمر في وتيرة تفشي الوباء في العاصمة موسكو حيث سجلت خلال اليوم الأخير 7704 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا أي أكبر حصيلة منذ 24 ديسمبر الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 357 حالة وفاة، مقابل 399 وفاة أمس، فيما تماثل 9166 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و208687، منها 126430 حالة وفاة و280922 حالة نشطة وأربعة ملايين و801335 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 142.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 420 آلفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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