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الأحد، 11-07-2021 12:17 م

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تفوق الـ 25 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- لليوم الثالث على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ 25 ألف إصابة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 25033 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 25082 إصابة، يوم أمس السبت، و25766 إصابة يوم الجمعة.


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات بين العاصمة موسكو (5410 حالة)، ومقاطعتها (2511 حالة)، وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (2007 حالات).


ورصدت السلطات الصحية الروسية، خلال اليوم الأخير 749 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 752 وفاة يوم أمس السبت، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة)، فيما تماثل 17382 مريضا للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و783333 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، منها 143002 حالتا وفاة، وخمسة ملايين و200219 حالة شفاء.


وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا، على أساس أسبوعي، لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الخمسة آلاف في الأيام السبعة الماضية.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 155.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 594 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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