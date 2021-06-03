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الخميس، 03-06-2021 03:49 م

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ9 آلاف والوفيات تحت 400

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لا تزال حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تحت عتبة الـ400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 393 وفاة و8933 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 394 وفاة و8832 إصابة في اليوم السابق).

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2876 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد.

وتماثل 9383 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و99182 إصابة مؤكدة منها 122660 حالة وفاة و264540 حالة نشطة وأربعة ملايين و711982 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 139.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 351 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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