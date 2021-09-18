السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 02:49 م

الإمارات.. أبو ظبي توقف العمل بإجراءات متعلقة بفيروس كورونا

امارات 2


الوكيل الإخباري - قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي إلغاء متطلبات فحوصات كورونا للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ابتداء من 19 سبتمبر الجاري.

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وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، داعية المواطنين الإماراتيين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحفاظا على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.


ويأتي ذلك بعد الإعلان عن انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.


كما أعلنت اللجنة أنها اتخذت قرارا بوقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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