الإمارات: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت الإمارات ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وبلغ عدد الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية 2040 حالة جديدة و6 حالات وفاة.



وقالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنها أجرت 232544 فحصا للكشف عن الإصابات بالفيروس ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 2040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة و1988 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

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وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 628976 إصابة، منها 607606 حالة شفاء، و1802 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم