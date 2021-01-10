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الأحد، 10-01-2021 03:28 م

الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح.. وتعلن تفاصيل الإنجاز

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة ووقاعية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح كورونا جرى إعطائها للمتلقين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

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وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للوزارة أن إنجاز هذا العدد الكبير جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.


وحتى اليوم ليبلغ المجموع 1,086,568 جرعة كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص، بحسب الوزارة.


كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.


وقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد – 19 حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.


وبحسب البيان، فقد "أكدت قيادة دولة الإمارات منذ بداية الأزمة بأن صحة الإنسان أولية أولى واليوم ومع الدخول لمرحلة التخطيط إلى التعافي وتوفر اللقاح في مختلف إمارات الدولة تحث الوزارة جميع أفراد المجتمع على ضرورة أخذ اللقاح لصحة وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض والأوبئة".


وأظهر تقرير جديد قائمة الدول الأكثر تطعيما لسكانها ضد فيروس كورونا، مبينا تقدم دولة الإمارات وحلولها في المرتبة الثانية، وذلك بعد مرور نحو شهر على بدء عمليات توزيع عدة لقاحات.


وعملية توزيع اللقاحات ليس بالأمر اليسير، فهي تحتاج إلى إعدادات لوجستية عديدة، فمثلا لقاح فايزر بيونتك يحتاج إلى ثلاجات خاصة لنقله.


ويظهر التقرير أن عملية توزيع اللقاحات تستغرق وقتا طويلا وليست حلا سحريا كما يعتقد البعض، فبريطانيا مثلا عادت إلى الإغلاق العام رغم أنها بدأت في منح اللقاح لمواطنيها منذ نحو شهر.

 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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