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الإثنين، 14-02-2022 09:15 ص

الإمارات ترفع الطاقة الاستيعابية في صالات السينما إلى الحد الأقصى

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الوكيل الاخباري- أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، رفع الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

يأتي ذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في الدولة.

وتتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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