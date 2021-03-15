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الإثنين، 15-03-2021 06:26 م

التزام مستمر في دعم الشعب الفلسطيني

الإمارات تزود غزة بشحنة ثانية من لقاح سبوتنيك V

ال
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن اليوم عن إرسال الإمارات شحنة ثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا الخميس الماضي إلى قطاع غزة من 38700 جرعة، تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح.

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وعبرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم والذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة.

 

وثمنت الوزارة دور كل من ساهم في تسهيل وصول هذه الشحنة إلى قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الإمارات أرسلت في فبراير الماضي 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي.
وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام الإمارات المستمر في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة، حيث أرسلت 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية تحمل 36.6 طن بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف شخص.


وفي بداية عام 2021، قامت الإمارات بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة حيث قامت بتقديم 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.
وبلغ اجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 قيمة 1.14 مليار دولار، منها 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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