الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

اول تعليق اردني على القمة الخليجية

تصريحات هامة لوزير الاعلام بشأن قرارات حكومة بشر الخصاونة

كارثة تهدد صالات السينما بالاردن

توجيهات من مدير الامن العام

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك - صورة

وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الثلاثاء، 05-01-2021 03:31 م

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لكورونا

1721115


الوكيل الاخباري - استلمت الإمارات، اليوم الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني، 3 ملايين من لقاح "سينوفارم" الصيني لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

اضافة اعلان

وقالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إنها سلمت الإمارات ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

وأدخلت المجموعة لقاحين مرشحين مضادين لكوفيد-19 وطورتهما في بكين ووهان مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.


وحصل لقاح وحدة بكين على الضوء الأخضر خلال الأسبوع الماضي لتطعيم الناس به في الصين.


ومجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية تابعة لمجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم).


وقالت مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية في مقال نشره موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات "وفقا لتقييم مبدئي من الإمارات، يظهر الاستخدام الطارئ أن لقاح مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية لكوفيد-19 آمن للاستخدام على نطاق كبير وخفض على نحو ملحوظ فرص الإصابة بالمرض لدى من تلقوه".


ولم يذكر المقال الصيني، الذي يتطرق لحصول الإمارات على لقاح "كوفيد 19"، أي اللقاحين الذين حصلت عليهما الإمارات.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202139814285702984

الكويت: 312 إصابة جديدة بكورونا

_115110707_mediaitem115110704

بريطانيا تدخل مرحلة إغلاق جديدة

1020204154243183647391

السعودية: 9 وفيات و104 إصابات بكورونا

5ff454ed4c59b77e7f4ee157

إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا في لندن

5ff439e54c59b722fd413422

البرتغال: السلطات الصحية في حالة تأهب عقب وفاة ممرضة بعد تطعيمها بلقاح فايزر

_111301867_acf6a111-6b31-4ebe-9cab-0da7a31a3e9e

تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا خلال 10 ثوان فقط

أخبار متعلقة
000_1QC68C

الإمارات: 4 وفيات و1255 إصابة جديدة بكورونا

Doc-P-366602-637431103418903537

رد رسمي على وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح فايزر وبيونتك

22-1-1200x675

هذا ما يحدث بعد أخذ لقاح كورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

الإمارات: وفاتان و1148 إصابة جديدة بكورونا

f296ec08-de29-413f-b92e-406d888e6700_16x9_1200x676

بريطانيا تستعد لطرح لقاح فايزر

8247cefd-29a5-4b80-a3dd-c5a9fd426537

السعودية توقع اتفاقيات مع الشركات المصنعة للقاح كورونا