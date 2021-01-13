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الأربعاء، 13-01-2021 03:40 م

الإمارات تسجل أعلى معدل يومي على الإطلاق للإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت الإمارات خلال الـ24 الساعة الماضية أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق الأرقام التي أعلنت عنها سلطات الصحة، اليوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي الحالات 240 ألف حالة.

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وقالت الحكومة إنه تم إجراء 134.768 فحصا ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة، والكشف عن 3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2588 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وبذلك يقترب إجمالي الإصابات في الإمارات من 240 ألف، توفي من بينهم أكثر من 700 شخص.


وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، الأسبوع الجاري، أنه تم تطعيم نحو 1.086 مليون شخص بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد؛ فيما أتم نحو ربع مليون جرعتي اللقاح.


وأطلقت وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"؛ حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات.


وتهدف الوزارة إلى تطعيم أكبر شريحة من المجتمع؛ بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.


وسجلت الإمارات لقاح شركة "سينوفارم" الصيني رسميا، الشهر الماضي، بعد مشاركتها في التجارب السريرية عليه؛ ومؤخرا بدأت الإمارات بالمشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، من تطوير معهد "غامالي" لدراسات الأوبئة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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